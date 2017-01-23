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تأمين أرصفة وبوابات ميناء الإسكندرية خلال احتفالات ثورة يناير‎
ميناء الاسكندرية

تأمين أرصفة وبوابات ميناء الإسكندرية خلال احتفالات ثورة يناير‎

الإثنين، 23 يناير 2017 11:12 ص

اتخذت هيئة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات والسلطات الأمنية المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الأسوار والأبواب وأماكن الساحات والحاويات وأرصفة رسو السفن والبواخر بالميناء لتأمين احتفالات ثورة 25 يناير.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تم مضاعفة العدد اللازم من العمال والموظفين في جميع الورديات لمواجهة أي أحداث طارئة وضمان انتظام العمل واستمرار حركة تداول الشاحنات وعمليات شحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن بشكل طبيعي.

وعزز رجال مباحث ميناء الإسكندرية بإشراف العميد محسن عبد الرازق مدير مباحث ميناء الإسكندرية من الخدمات الأمنية داخل الميناء والدائرة الجمركية للتعامل السريع مع الأحداث الاستثنائية وضمان سرعة الانتقال.

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