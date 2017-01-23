مثل العشرات من الضباط والجنود أمام المحكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الاثنين لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في شهر يوليو الماضي.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن 28 ضابطا و34 مجندا يواجهون تهمة فرض السيطرة على مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول ليلة محاولة الانقلاب، والتآمر على الدولة، وفي حال الإدانة سيواجهون إمكانية السجن مدى الحياة.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض المتهمين دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة إليه، وأصروا على أنهم كانوا يعتقدون أنهم كانوا يشاركون في التدريبات.