أعرب السويدى زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم نادى مانشستر يونايتد عن اعتقاده بأن زميله وقائد الفريق واين رونى لايحظى بالتقدير الكافى فى عالم كرة القدم الانجليزية رغم انه الهداف التاريخى لناديه ومنتخب انجلترا.

ونجح الجولدن بوى فى تخطى النجم السابق بوبى تشارلتون كهداف تاريخى للشياطين الحمر بعد ان سجل هدف التعادل مع ستوك سيتى أمس الاول السبت.

ويملك رونى حاليا 250 هدفا مع مانشستر يونايتد متفوقا بهدف على تشارلتون بينما كان اصبح الهداف التاريخى لمنتخب انجلترا متفوقا على تشارلتون ايضا فى سبتمبر 2015. ويملك رونى حاليا 53 هدفا بقميص منتخب الاسود الثلاثة.

وقال ابراهيموفيتش فى تصريحات صحفية إن رونى رغم ذلك لايحظى بالتقدير الذى يستحقه ازاء هذه الانجازات وتساءل عن السبب عن عدم التعامل معه كثروة قومية.واضاف “انه لاعب متكامل ،كما أنه خارج الملعب قائد حقيقى “.

واوضح “انه يساعد زملاءه وكما انه يملك هذه الموهبة الرائعة فيما يتعلق بتسجيل الاهداف كما يعرف كيف يصنعها”.