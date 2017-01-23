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بالفيديو.. انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادث قطار بالهند
حادث قطار في الهند

بالفيديو.. انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادث قطار بالهند

الإثنين، 23 يناير 2017 10:39 ص
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أنهت السلطات الهندية عمليات البحث والإنقاذ في حادث القطار، الذي وقع أمس الأحد، في منطقة فيزينجارم بولاية أندرا براديش، وأدى إلى مقتل 39 شخصًا وإصابة 50 آخرين، من بينهم 7 في حالة صحية حرجة.

وقالت السلطات الهندية إنه تم سحب جميع جثث القتلى، ونقل المصابين إلى المستشفيات ولا توجد أي فرصة لوجود جرحى أو مصابين، بعد تمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وكان القطار الذي يحمل مئات الركاب في طريقه من مدينة جادلبور، إلى مدينة بوبانسوار عاصمة ولاية أوديشا عندما خرج عن مساره وانقلبت 9 عربات منه فوق القضبان.

وقالت وزارة السكك الحديدية الهندية إن أمرت بفتح تحقيق عاجل في أسباب وقوع الحادث، ولم تستبعد احتمال وجود عمل تخريبي فيه.



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