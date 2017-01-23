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سانت كاترين تستقبل 227 سائحا لزيارة المعالم الأثرية
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 227 سائحا لزيارة المعالم الأثرية

الإثنين، 23 يناير 2017 10:41 ص
وكالات

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال 24 ساعة الماضية 227 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 209 أجانبا و18 مصريا بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت إلى 4 درجات مئوية.

وصرح رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق، بأن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين، وجبل موسي، وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.

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