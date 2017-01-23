"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من المواقع التي تروج لفرص ربح سياراتالإثنين، 23 يناير 2017 10:51 ص
ناشد جهاز حماية المستهلك فى بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك فى المسابقات التى يعلن عنها على صفحات التواصل
الاجتماعي ومواقع الانترنت وضرورة التأكد من مصداقيتها بالرجوع الى الجهة المعلنة لضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية .
وأعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد رصد وجود اعلان على أحد مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي http://www.toyota-motor.ga/ يقوم بحث الأشخاص على الاشتراك في المسابقة الثانية والممتدة حتى نهاية يناير 2017 بعد ان تم الانتهاء من المسابقة الاولى وأن شركة تويوتا تقدم 300 سيارة تويوتا كجوائز وانه ليس على الشخص سوى القيام بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الصفحة وادخال البيانات الشخصية .
وقال يعقوب أنه قد تم التواصل مع ممثل العلامة التجارية تويوتا داخل جمهورية مصر العربية للاستفسار عن مدى صحة المسابقة وتبعيتها للشركة ، وكانت المفاجأة
بأن الشركة قد نفت وجود أية علاقة لها بالمسابقة ، كما نوهت الشركة انه لا يوجد مثل هذه المسابقة من جانب شركة تويوتا في أي بلد في العالم.
وأضاف أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز قد قامت بتتبع الموقع الذى يروج للمسابقة لمحاولة تحديد هويته، وقد تبين ان هذا الموقع مسجل باسم شركة
تدعى GABON TLD B.V. بدولة هولندا ، وان الموقع الإليكتروني يبث من خلال خادم موجود بالولايات المتحدة الأمريكية ، ولا علاقة له بشركة تويوتا.
وحذر يعقوب المستهلكين من ان طبيعة مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزراراً بالموافقة على شروط معينة للاشتراك فى
المسابقات أو غيرها دون قراءتها قراءة متأنية وهذا بدوره قد يؤدى الى وقوع بعضهم فى مشاكل والتزامات قانونية مترتبة على الموافقة دون التروي فى فهم واستنباط الشروط المنظمة لتلك المسابقات ، او الإدلاء ببياناتهم الشخصية والتى يمكن فى بعض الأحوال ان يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها فى أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم الى الوقوع تحت طائلة القانون.
وأشار الى أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من
العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع او المنتجات الضارة ، بعد التاكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم
من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة
المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح
وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق ” حماية المستهلك ” على
متجر Google Play للهواتف الذكية .
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