هزت انفجارات عنيفة مدينة الحديدة 226/ كيلومترا غرب صنعاء اليوم الاثنين، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية لهم.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية: “إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية هيئة تطوير تهامة، ومعسكر القوات الخاصة في كيلو 16، ومطار الحديدة إلى جانب استهداف مصنع الملح في منطقة رأس عيسى”.

وحتى الآن لم تتضح الخسائر التي خلفها القصف، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المحافظة بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين والقوات الموالية لهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك بشكل عنيف بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومية “الشرعية” من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم، من جهة ثانية في أكثر من جبهة قتال بعدة محافظات يمنية.

وتساند مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية قوات الجيش الموالية للحكومة، من خلال ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات الحوثيين في اليمن، لاستعادة “شرعية” البلاد.