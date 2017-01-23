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صحة القليوبية: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتي شبرا الخيمة‎
حادث تصادم ـ ميكروباص‎

صحة القليوبية: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتي شبرا الخيمة‎

الإثنين، 23 يناير 2017 10:35 ص
وكالات

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور نصيف حفناوى العفيفي، استقرار الحالة الصحة للمصابين في حادث تصادم سيارتين بنزلة كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة صباح اليوم الاثنين، والذي أسفر عن إصابة 15 شخصا من الركاب.

وأشار حفناوي، في تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام والتأمين الصحي بشبرا الخيمة، لتلقي العلاج اللازم حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وكسور بسيطة في الجسد، مضيفا أنه من المقرر أن يغادروا المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكان اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة، وانتقل العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة إلى موقع الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص من نزلة كوبري أحمد عرابي، وبسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، مما أدى إلى تخطي الحاجز الخرساني للكوبري واصطدامه بسيارة تاكسي، ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتولت النيابة التحقيق.

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