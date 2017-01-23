قالت صحيفة “كورييرى ديل ماسيجورنو” الإيطالية، إن رئيسة مجلس النواب الإيطالى لاورا بولدرينى أشادت بتعاون مصر مع إيطاليا حول تطورات قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى قتل فى مصر العام الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولدرينى شاركت فى افتتاح صالة باسم ريجينى كمقر رسمى لمشروع إيطالى خاص بالتعاون مع دول البحر المتوسط فى منطقة فوجيا بمقاطعة بوليا، موضحة أن هذا المشروع يعتبر بمثابة اعتراف بعمل الباحث الإيطالى حول فكرة بحر متوسط حر وديمقراطى.

وشددت بولدرينى على أهمية الضغط على الجهات المصرية والحكومة الإيطالية، وأن روما لابد أن تستمر فى ممارسة الضغط على الجهات المصرية حتى يمكن التوصل لحقيقة مقتل الشاب الايطالى، وقالت “نحن دولة حقوق، وعندما يحدث مثل هذا الحادث فعلينا أن نكون على علم بكل تفاصيلها”.