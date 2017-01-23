 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 10:22 صباحاً
روابط سريعة
رئيس البرلمان الإيطالي تشيد بتعاون مصر في «قضية ريجيني»
البرلمان الايطالي

رئيس البرلمان الإيطالي تشيد بتعاون مصر في «قضية ريجيني»

الإثنين، 23 يناير 2017 10:34 ص

قالت صحيفة “كورييرى ديل ماسيجورنو” الإيطالية، إن رئيسة مجلس النواب الإيطالى لاورا بولدرينى أشادت بتعاون مصر مع إيطاليا حول تطورات قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى قتل فى مصر العام الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولدرينى شاركت فى افتتاح صالة باسم ريجينى كمقر رسمى لمشروع إيطالى خاص بالتعاون مع دول البحر المتوسط فى منطقة فوجيا بمقاطعة بوليا، موضحة أن هذا المشروع يعتبر بمثابة اعتراف بعمل الباحث الإيطالى حول فكرة بحر متوسط حر وديمقراطى.

وشددت بولدرينى على أهمية الضغط على الجهات المصرية والحكومة الإيطالية، وأن روما لابد أن تستمر فى ممارسة الضغط على الجهات المصرية حتى يمكن التوصل لحقيقة مقتل الشاب الايطالى، وقالت “نحن دولة حقوق، وعندما يحدث مثل هذا الحادث فعلينا أن نكون على علم بكل تفاصيلها”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3