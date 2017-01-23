نفى مدير معبر رأس إجدير الحدودي من الجانب الليبي ، العقيد محمد جرافة، ما تداولته المواقع والقنوات الإخبارية عن إعادة فتح المنفذ بين الجانبين الليبي والتونسي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية قال جرافة ، الأحد، إن المنظومة الأمنية ومنظومة الأجانب بالمعبر بها عطل فني ولا يسمح بالمرور إلا لسيارات الإسعاف بعد الاتصال بالغرفة الرئيسية في العاصمة طرابلس.

وكان مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعبر، كامل بلم، أكد أن المعبر مفتوح من الجانبين منذ صباح الأحد.

وجاء تصريح بلم بفتح المعبر بعد إغلاقه من الجانب التونسي منذ ما يقارب الشهر، إثر اعتصام مجموعة من أهالي بن قردان المطالبين بالسماح لهم بإدخال البضائع المدعومة من الدولة الليبية، وإلغاء الضريبة التي فرضتها عليهم السلطات الليبية.