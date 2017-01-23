يخرج من ورطة إلى أخرى.. هكذا موقع فيسبوك، وذلك بسبب ميزته الخاصة بالبث المباشر والتي أطلقها منذ نحو عام.

وهذه المرة الورطة عبارة عن اغتصاب عصابة سويدية، فتاة بشكل جماعي، حيث بثوا فعلتهم على الهواء مباشرة عبر تقنية البث المباشر في فيسبوك.

وقبضت الشرطة السويدية، أمس الأحد، على 3 أشخاص على خلفية الحادثة التي جرت في مدينة أوبسالا، رابع أكبر مدينة في البلاد.

وأوضحت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية فإن المجموعة بثت المشاهد ضمن مجموعة على فيسبوك من إحدى الشقق السكنية في أوبسالا، جنوب شرقي السويد.