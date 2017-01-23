قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام لجنة تطويرالمستشفيات الجامعية، إن هناك 2 مستشفى بجامعة القاهرة خاصة بالأطفال، وهما مستشفى الأطفال التخصصي “أبو الريش الياباني”، وبه 437 سريرًا، ومستشفى الأطفال التخصصي “أبو الريش المنيرة”، به 234 سريرًا.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على شاشة أون لايف، أنه تم ضخ 60 مليون جنيه لدعم مستشفيى أبو الريش الياباني والمنيرة خلال الشهرين الماضيين لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار وما تبعه من ارتفاع لأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب تخفيف العبء عن الأسر والأطفال.

وكشف عن أن عدد المترددين على المستشفيين، يتجاوز 300 ألف طفل سنويًا لافتًا إلى أنه سيتم ربط المستشفيات إلكترونيًا لتوجيه الأسر للتوجه إلى أقرب مستشفى قريبة لسكن الأسرة.