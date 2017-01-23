أعلن البنك المركزي اليوم الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة ٨٥٠ مليون جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٥٠٠ مليون جنيه لأجل ٣ سنوات، بينما يبلغ الطرح الثاني نحو ٣٥٠ مليون جنيه لأجل ٧ سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.