توقفت الحركة المرورية على طريق “مصر الإسكندرية” الزراعي السريع ببنها ، بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب الأبيض ، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لرفع انقاض السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية إخطارا ، بتوقف الحركة المرورية على الطريق السريع ببنها .. وانتقل على لفور العميد محمد درويش مدير المرور ، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة نقل تحمل رقم 9731 ز د أ بمقطورة محملة بالطوب الأبيض، عند مدخل مدينة بنها بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها ، مما أدي إلى توقف الحركة المرورية والسيارات وتولت النيابة التحقيق.