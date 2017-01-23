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توقف حركة المرور على طريق بنها الزراعي بسبب انقلاب سيارة
انقلاب سيارة نقل اعلى الدائري ـ حادث تصادم

توقف حركة المرور على طريق بنها الزراعي بسبب انقلاب سيارة

الإثنين، 23 يناير 2017 10:33 ص
وكالات

توقفت الحركة المرورية على طريق “مصر الإسكندرية” الزراعي السريع ببنها ، بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب الأبيض ، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لرفع انقاض السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية إخطارا ، بتوقف الحركة المرورية على الطريق السريع ببنها .. وانتقل على لفور العميد محمد درويش مدير المرور ، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة نقل تحمل رقم 9731 ز د أ بمقطورة محملة بالطوب الأبيض، عند مدخل مدينة بنها بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها ، مما أدي إلى توقف الحركة المرورية والسيارات وتولت النيابة التحقيق.

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