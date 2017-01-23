تفقد وزير الثقافة حلمي النمنم، أعمال تجهيزات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48، بأرض المعارض بمدينة نصر، للوقوف على آخر التجهيزات تمهيدا لافتتاحه يوم الخميس 26 يناير المقبل.

وتفقد وزير الثقافة أجنحة الدول المشاركة، ودولة ضيف الشرف المغرب، وكذلك أجنحة دور النشر المصرية والعربية المشاركة، ووجه بضرورة الانتهاء من باقي أعمال التجهيز خلال الساعات الـ48 القادمة.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتتح يوم الخميس 26 يناير، ويستمر حتى 10 فبراير القادم، الذي يُقام هذا لعام تحت عنوان “الشباب وثقافة المستقبل”، وشخصيته التي يحتفل بها هذه الدورة هي الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور. ويشارك به 35 دولة و670 ناشرا.