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"وطأة اليقين" رواية عن الثورة السورية
وطأة اليقين

"وطأة اليقين" رواية عن الثورة السورية

الإثنين، 23 يناير 2017 01:47 ص
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صدر حديثًا عن دار “سؤال” في بيروت رواية “وطأة اليقين.. محنة السؤال وشهوة الخيال” للكاتب والشاعر السوري هوشنك أوسي.

تدور أحداث الرواية، التي تقع في 380 صفحة من القطع المتوسط، عن الثورة السورية منذ انطلاقتها وحتى 2013، بطريقة غير مباشرة، قائمة على تعدد الشخصيات دون التركيز على بطل واحد. تجري أحداثها في رقعة جغرافية واسعة ومتنوعة: بلجيكا، المغرب، سويسرا، أمريكا، تونس، مصر، فلسطين المحتلة، سوريا، لبنان، تركيا، العراق، وتنتهي في بلجيكا.

تطرح الرواية أسئلة حول الحياة والموت، الحب والكراهية، أسئلة الثورات والأحلام والخيبات والانكسارات. عبر تناول تجارب وسير بشر خارج وداخل الواقع السوري، والتشابكات والتعقيدات المتداخلة فيه. الهدف منها تناول التورّط الدولي والإقليمي في هذه المأساة، إلى جانب تسليط الضوء على وجود تفاعل إنساني أجنبي مع الثورة والمأساة السورية.

هوشنك أوسي كاتب وشاعر كردي سوري، من مواليد 1976، يكتب باللغتين العربية والكرية، ويقيم في بلجيكا. صدر له حتى الآن ستة دواوين شعرية باللغة العربية والكردية.

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