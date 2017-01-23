تنطلق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث بالجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء 1 فبراير، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.

واختارت اللجنة المسئولة عن تنظيم المهرجان، جمهورية مصر العربية كضيف الشرف للمهرجان.

ويحرص المهرجان في كل دورة على تقديم الموروث والفلكلور الشعبي للجمهور. وفي الجانب الثقافي سيتضمن برنامج الدورة الحادية والثلاثين العديد من الندوات والمحاضرات والأمسيات.