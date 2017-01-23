أكد الإعلامى عمرو أديب، كل مظاهر الاعتراض على تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقاليد الأمور فى الولايات المتحدة الأمريكية، وما يحدث الآن من مظاهرات يتشابه تماماً مع ما حدث فى مصر أثناء تولى المعزول محمد مرسى حكم مصر، وتابع:” دولة وانقسمت نصين.. وكيرى خد الكلب بتاعه ونزل ولم يحترم الصندوق..والسى إن إن كل يوم بتنتقد ترامب جامد”.



ولفت “أديب” خلال تقديمه برنامج ” كل يوم”، المذاع عبر فضائية ON E ونغم FM ، أن الإعلام الغربى أطلق على المظاهرات التى تعترض على “ترامب”، الربيع الأمريكى، وتابع: “وأصبح هناك نشطاء سياسيين وتويتر وغيره”.



وتساءل “أديب” عن سر عدم احترام وزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى لنتائج صندوق الاقتراع، وشارك فى المظاهرات مصطحباً كلبه؟، وتابع”لماذا لا تحترم الصندوق يا كيرى”.