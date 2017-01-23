قال حميدو مسعودي المدير العام لـ”لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية” في الجزائر إن 27 دار نشر جزائرية تشارك في الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تعقد يوم 26 يناير الحالي، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وقال مسعودي - في تصريحات له أمس الأحد - إن “27 دار نشر جزائرية ستحضر معرض القاهرة بأكثر من 800 عنوان”، مضيفًا أن “أغلبية دور النشر الجزائرية ليست لها ثقافة المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بكتابها وإصداراتها لدى الأجانب”.

وتضم الجزائر أكثر من 400 دار نشر تنشر في أغلبها باللغة العربية وفي مختلف مجالات المعرفة بالإضافة إلى الأدب.

يشارك في الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - التي تحتضن المغرب ضيف شرف - 850 ناشرًا من 35 بلدًا، بينما ستحل الجزائر ضيف شرف الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 2018.