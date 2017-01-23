أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة عن إطلاق أول تطبيق متحفي للهواتف المحمولة في مصر يمكن تحميله مجانا من Google Apps.

يحتوي التطبيق على عديد من المميزات والخدمات المتنوعة مثل توجيهك مباشرة من موقعك إلى أسهل الطرق للوصول إلى المتحف؛ وإرسال إشعارات لهاتفك بالندوات وورش التدريب للاشتراك بها، بالإضافة إلى معلومات عن تاريخ المتحف والعديد من صور التحف المعروضة، وإمكانية التواصل المباشر مع أمناء المتحف .