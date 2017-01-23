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المتحف الإسلامي يطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإرشاد الزوار
متحف الفن الإسلامي

المتحف الإسلامي يطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإرشاد الزوار

الإثنين، 23 يناير 2017 01:27 ص
محيط - سميرة سليمان

أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة عن إطلاق أول تطبيق متحفي للهواتف المحمولة في مصر يمكن تحميله مجانا من Google Apps.

يحتوي التطبيق على عديد من المميزات والخدمات المتنوعة مثل توجيهك مباشرة من موقعك إلى أسهل الطرق للوصول إلى المتحف؛ وإرسال إشعارات لهاتفك بالندوات وورش التدريب للاشتراك بها، بالإضافة إلى معلومات عن تاريخ المتحف والعديد من صور التحف المعروضة، وإمكانية التواصل المباشر مع أمناء المتحف .

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