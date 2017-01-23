تشارك مكتبة المعادي للكتب المستعملة في فعاليات الدورة رقم 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 من يناير الجاري، وحتى 10 من فبراير المقبل، بأرض المعارض.

وتقدم المكتبة نحو 50000 كتاب مستعمل في كل الموضوعات الأدبية والعلمية وبلغات عديدة منها: “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الهولندية، اليابانية، الكورية”.