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أمل شرف لعضو بحركة 6 إبريل: جيبالك مليون جنيه من الكنديين
6 ابريل

أمل شرف لعضو بحركة 6 إبريل: جيبالك مليون جنيه من الكنديين

الإثنين، 23 يناير 2017 01:33 ص

أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تسريبًا للناشطة السياسية أمل شرف، وناصر عبد الحميد عضو حركة 6 أبريل، قالت فيه: «أنا جيبالك مليون جنيه من الكنديين وهيمولوا بشكل غير مباشر كافة تحركات أعضاء الحركة»

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