رد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب على هجوم المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب عليه قائلا: «أخلاقي ماتسمحليش إني أمد إيدي عليك».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية «LTC»: «مرتضى منصور اعتاد الهجوم على أسرتى وهو أمر غير مقبول وطلبت منه أكثر من مرة التوقف عن ذلك ولكنه لم يستمع ويستغل بعض المنابر الإعلامية للهجوم على أسرتى بأكاذيب ولو عنده أي مستند ضدى أناشده وأرجوه أن يتوجه به للنائب العام».

وكان مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، تجاوز في حق النائب هيثم الحريري، حتى وصل الأمر إلى حد التطاول على والده السياسي اليساري، أبو العز الحريري، قبيل بدء جلسة البرلمان اليوم