أكد الإعلامي مدحت شلبي، إن زوجته لا تشاهد برنامجه الرياضي، وإنها تشاهد برنامج “كل يوم”، لعمرو أديب على قناة “أون إي”.

وأردف “شلبي”، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم”، أن قناة “أون لايف” التي انطلق بثها اليوم، ستكون قناة إخبارية شاملة لكل ما يحدث في مصر، متوقعا أنها ستستحوذ على اهتمام المصريين خلال أيام معدودة.