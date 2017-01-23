بسبب ترامب.."سونيكا" يمزق بطاقة إقامته الدائمة بأمريكاالإثنين، 23 يناير 2017 01:19 ص
أكد الكاتب النيجيرى وول سوينكا، الحائز على جائزة نوبل فى الآدب عام 1986، بأنه مزق البطاقة الخضراء بطاقة الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة العام الماضى، وذلك نوع من أنواع الاحتجاج على تولى دونالد ترامب رئاسة أمريكا، إذ أن حفل تنصيب الرئيس الأمريكى ستقام غداً.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الكاتب الأفريقى سوينكا سجن مرتين لانتقاده الحكومة النيجيرية خلال عام 1960، وقام بتأليف العديد من القصائد على ورق التواليت من زنزانته فى السجن الانفرادى وذلك احتجاجا على الحكومة النيجيرية.
وفى عام 1994 تم مصادرة جواز سفر سونيكا من قبل الرئيس سانى اباشا بعد تحريض سوينكا النيجيريين بعدم دفع الضرائب المالية، وبعد سنوات احتجازه فى منفى، قام باللجوء إلى الولايات المتحدة فى نفس العام، حيث إنه حصل على مساعدة الرئيس الأمريكى جيمى كارتر.
وفى عام 1997، حكم عليه غيابا بالإعدام، وذلك من قبل نظام اباتشا.
وأوضحت “الجارديان”، أن سونيكا، قال فى حديث مع “المحيط الأطلسى”، إنه ليس لديه أصابع قوية بما فيه الكفاية لتمزيق البطاقة الخضراء، موضحا أن طالما ترامب رئيس، أفضل أن ذهب إلى الولايات المتحدة حتى أكون فى قائمة الانتظار للحصول على تأشيرة عادية، مضيفا أنه لم يعد جزء من المجتمع ولا حتى مقيم.
ولفت “الجارديان”، إلى أن فى حديث أخر لسونيكا، فى مقابلة صحفية بنيجريا، قاله إنه سيمزق البطاقة الخضراء وقت تنصيب ترامب 20 يناير، مضيفا أن فوز ترامب يشبه جدار مبنى فى العقل.
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