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تسريب صوتي لإسراء عبد الفتاح:"إيه الحرام إن أمريكا تمولنا!"
اسراء عبدالفتاح و اسماء محفوظ

تسريب صوتي لإسراء عبد الفتاح:"إيه الحرام إن أمريكا تمولنا!"

الإثنين، 23 يناير 2017 12:57 م

أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تسريبًا صوتيًا للناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، مع فتاة مجهولة، تقول إسراء فيه: “إيه الحرام في إن أمريكا تمولنا ودول تانية، أنا شايفة أن الأمر عادي جدًا».

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