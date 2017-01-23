أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تسريبًا صوتيًا للناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، مع فتاة مجهولة، تقول إسراء فيه: “إيه الحرام في إن أمريكا تمولنا ودول تانية، أنا شايفة أن الأمر عادي جدًا».