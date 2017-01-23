أطلقت مكتبة مصر الجديدة، برنامج للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه ، وذلك بسلسلة من الندوات التتقيفية الاسبوعية التى تستمر حتى منتصف فبراير القادم ، لتوعية الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على المياه ، كأولى خطوات التغيير في سلوك الاستهلاك للمياه والحد من التصرفات الخاطئة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمة طاحنة في حروب المياه .

صرح د.نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، أن البرنامج يأتى مواكبا للاحتفال بمبادرة السنة الدولية من أجل التعاون فى مجال السياسة المائية يوم 11 فبراير ، باعتبار ان الماء مورد حيوي لا مثيل له ، وهو المورد الذي لا يعرف الحدود ، ولذلك فإن هدف هذه السنة الدولية هو للفت الإنتباه إلى فوائد التعاون في مجال إدارة المصادر المائية.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو نشر ثقافة الوعي بأهمية المياه بين الأطفال وأولياء الأمور عن طريق الشرح الوافي لأهمية المياه كشريان رئيسي للحياة والزراعة والتنمية الشاملة والخطورة التي يمكن أن تتكبدها البلاد بسبب الإسراف في الاستخدام .