

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار مخاطبة وزارة المالية لإيجاد حلول لأصحاب المعاش المبكر، لافتا إلى إنهاء كافة تعاقدات جميع المستشارين لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد اكتشاف أن أحد رؤساء الشركات كان لديه 27 مستشارا.

ولفت خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية «dmc»، أن كل مستشار يعلم أن عقده لمدة عام ولذلك يقوم بتفريغ الشركة من كافة الخبرات بها للحفاظ على مرتبه، واستمراره في العمل، مؤكدا «أجبرت رئيس إحدى الشركات على تقديم استقالته لرفضه الاستغناء عن مستشاريه من كبار السن».