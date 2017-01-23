الآثار: إقبال تاريخي على زيارة متحف الفن الإسلاميالإثنين، 23 يناير 2017 12:51 م
شهد متحف الفن الإسلامي بباب الخلق إقبالا غير مسبوق للزوار منذ افتتاحه يوم الأربعاء الموافق 18 يناير حتى الآن، حيث تجاوز عدد زواره 2000 زائر لليوم الواحد ولا يزال يتوافد عليه العديد من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والفئات العمرية المختلفة.
صرح بذلك د. أحمد الشوكي المشرف العام على متحف الفن الإسلامي، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزوار هو الأول في تاريخ المتحف منذ افتتاحه عام 2010، ما يعد خير دليل على وعي الشعب المصري وحبه لحضارته وحرصه الشديد للتعرف على تاريخه العريق وقدرته على تقديم كل الدعم لمواجهة الإرهاب.
وأشار د. الشوكي إلى أن الزوار حرصوا كذلك على زيارة بيت الهدايا الموجود بالمتحف وشراء المستنسخات والكتب الأثرية حتى أن بعض المستنسخات نفذت كميتها.
وأسرد د. الشوكي أن إحدى الأسر المصرية حرصت على زيارة المتحف لأول مرة، بالرغم من أنها تقطن بجواره منذ أكثر من 40 عام وشهدت لحظة انفجار المتحف والذي أثر سلبا على منزلها، كما أعربت عن سعادتها بافتتاحه لتلمس كيف تصدت مصر لمواجهة الإرهاب وأعادت المتاحف للحياة مرة أخرى.
والجدير بالذكر أن المتحف سينظم دورة مجانية للمرشدين السياحيين يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير الساعة العاشرة صباحاً تحت إشراف د. الشوكي، وأمناء المتحف تتضمن شرح واف للمتحف وتاريخه ومقتنياته الأثرية.
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