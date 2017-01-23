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جابر نصار يوضح حقيقة توليه حقيبة التعليم
جابر نصار

جابر نصار يوضح حقيقة توليه حقيبة التعليم

الإثنين، 23 يناير 2017 12:47 ص

نفى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، صحة ما تردد عن تلقيه أي اتصالات لتولي حقيبة وزارية في التعديل الوزاري الجديد.

وأردف “نصار” خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أنه لم يقابل رئيس الوزراء لتولي حقيبة التعليم، قائلا: «نستخدم العلم والحسم وتطبيق القانون في إدارة جامعة القاهرة على الجميع بشفافية وعدالة، وتم فصل 420 طالبا نهائيا وفتح باب العودة للطلاب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف».

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