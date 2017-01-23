أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه استقبل في مكتبه عددًا من أولياء الأمور وتعهدوا بالتزام أبنائهم والابتعاد عن المشاركات السياسية.

وأضاف «نصار» خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «مشكلة التطرف والإرهاب داخل جامعة القاهرة تم القضاء عليها»، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني بالجامعة في حدود المسجد، بعد إغلاق كافة الزوايا لأن التيارات الإسلامية كانت تستخدمها في العنف.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، لم يتم فصل أي أستاذ جامعي لأسباب سياسية، والذين تم فصلهم صدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف أو يعملون في وظائف أخرى، لافتًا إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوي المستشار السابق للرئيس المعزول مازالت أمام مجلس التأديب ويتم التحقيق معها.