"الهندي الأحمر" سيرة مجنون رشَّح نفسه لرئاسة أيسلنداالإثنين، 23 يناير 2017 12:42 ص
“كان مجيئي إلى الدنيا صدمة حقيقية لعائلتي، كانت والدتي في الخامسة والأربعين عندما رُزِقتْ بي، أما أبي فكان في الخمسين من عمره. كانا يدركان أنهما أكبر سنًا من أن يُنجبا طفلًا، أمر كهذا لم يكن مألوفًا في تلك الأيام”.
“الهندي الأحمر الأيسلندي” هو الكتاب الأول من ثلاثية كتبها “جون جنار” عن قصة حياته، والكتاب الثاني بعنوان “القرصان” والكتاب الثالث “الخارج عن القانون”. يتحدث الكتاب الأول عن مصاعب مرحلة طفولته ومراهقته. ورغم المصاعب التي عاشها “جنار”، تغلب عليها ووصل إلى الشهرة العالمية كنجم “ستاند اب” كوميدي وكاتب وسياسي.
وقد تولى منصب محافظ مدينة “ريكيافيك” عاصمة أيسلندا، وهو على وشك الترشح الآن لرئاسة أيسلندا. وقال “جنار” أن كل كتاب من الثلاثية يحمل نوعًا من الدعابة وتحليلًا مختلفًا لشخصية “جنار” الفريدة من نوعها، مما يسمح للقراء من جميع الأعمار التجاوب مع قصته.
تُصدر العربي للنشر والتوزيع الجزء الأول المترجم من ثلاثية قصة حياة “جنار” وهو الكتاب الثاني لها من أيسلندا بعد إصدار “شركة الحب المحدودة” للكاتب “أندري سنار ماجنسون” استكمالًا لسلسلة #كتب_مختلفة، وإطلاقه بجناحها بسرايا أربعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
“الهندي الأحمر الأيسلندي” كتاب جديد للكوميديان السابق “جنار” يخرج فيه من نطاق السياسة إلى سرد قصة حياته في إطار أدبي. وقد صاغ “جنار” روايته لقصة حياته بأسلوب سردي ممتع على شكل مذكرات أدبية مسلية للغاية كما تحمل عنوانًا يتماشى مع طبيعة سرده للأحداث التي عاشها حلوها ومرها، وفيها يكشف الكوميديان الآيسلندي الشهير على مستوى العالم حقائق وأسرار جديدة في حياته وعن طفولته المضطربة بسبب ضعف مهارة القراءة لديه وتصرفاته العنيفة مع الناس.
فقد شُخِّص صغيرًا بأنه من “المتخلفين عقليًا”. وقضى “جنار” معظم طفولته في “دار للأطفال المتخلفين”، كما يجد نفسه يتعرض للبلطجة دائمًا، مما أدى إلى محاكاة أسلوب الهنود الحمر على التلفزيون. ويضيف في وسط الأحداث مجموعة من تقارير الأطباء الذين يشخصون حالته النفسية والعقلية.
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