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عبدالرحيم علي: الإخوان خططوا مع الأمريكان لقلب نظام الحكم في مصر
عبدالرحيم علي

عبدالرحيم علي: الإخوان خططوا مع الأمريكان لقلب نظام الحكم في مصر

الإثنين، 23 يناير 2017 12:34 م

أكد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن الإخوان التقوا الأمريكان فى شهر يونيو 2010 فى منطقة جسر السويس بالقاهرة، للتخطيط لثورة 25 يناير وقلب نظام الحكم فى مصر.

وأردف على، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “على هوى مصر” المذاع عبر فضائية النهار one، أن أسوأ ما كان بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك “العناد” وثقته بأن الأمريكان لا يمكن أن يستغنوا عنه، باعتباره صمام الأمان للمنطقة، وذلك وفق الرسائل التى كانت تصل لمبارك فى عهده من أمريكا عن طريق بعض الأشخاص القادمين من  الولايات المتحدة، رغم إعداد المسرح للثورة عليه.

ولفت إلى أن انسحاب الإخوان من برلمان 2010، كان لمقابلة الأمريكان والاتفاق معهم على قلب النظام فى 25 يناير، عقب تهييج الشارع وتسخين الأجواء بالداخل، فضلا عن كسر الشرطة المصرية وهو ما تم فى الأيام الأولى من الثورة، موضحا أن تفجير كنيسة القديسين فى يناير 2011، كان هدفه إشعال المسيحيين لتهيئة الظروف للثورة، كما أن تسخين الشباب على “فيس بوك” كان له دور فى تهيئة الظروف لما وصفها بـ”انتفاضة يناير الشعبية”.

وكشف عن أن هناك ضابطا بأمن الدولة رصد مكالمات بين أحمد عبد العاطى الذى كان يدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى، مع الأمريكان للتجهيز لثورة يناير، لكن تأخر الإجراءات كان سببا فى عدم السيطرة على زمام الأمور آنذاك.

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