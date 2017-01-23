يشارك المركز القومى للترجمة فى معرض الكتاب القاهرة الدولى للكتاب، والذى تبدأ فعالياته الخميس المقبل، بمجموعة كبيرة ومميزة من إصداراته، وفى تصريح للدكتور أنور مغيث مدير المركز:”نشارك بأكثر من 250 عنواناً جديدًا متنوعاً ما بين المعارف العامة ،الفلسفه وعلم النفس،العلوم الاجتماعية،العلوم البحتة والعلوم التطبيقية،الفنون ،الاّداب ،الجغرافيا والاثار والتراجم ،وأيضًا وفرنا طبعات جديدة من اكثر الكتب مبيعًا والتى نفدت بالكامل، كما نشارك فى النشاط الثقافى بالمعرض بثلاث ندوات بعنوان (الشباب والعلم)،(التراث والمرأة) و(وثائق حرب أكتوبر) و مائدة مستديرة بعنوان (الشباب والترجمة).

يذكر أن المركز يقدم مجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها: (حواديت الاطفال والبيوت )،(الحجاب)،(المستقبل واقعًا ثقافيًا)،(موسوعة البلاغة باجزائها الثلاثة)،الطبعة الثالثة من (فلسفة المتكلمين)،موسوعة البلاغة باجزائها الثلاثة)،( المسيحيون واليهود فى التاريخ الاسلامى العربى والتركى)،(حركة الاصلاح فى التراث الاسلامى)،(المستقبل للاسلام الروحانى)،الطبعة الثانية من( تفسير التوراة بالعربية)،الطبعة الثالثة من (الصوفيون)،(التفكير السياسى والنظرية السياسية والمجتمع المدنى)،(القاهرة مدينة عالمية)،(الصراع الاسرائيلى الفلسطينى)،(عشرون عاما قلبت موازين العالم)،(الخطاب والسلطه)،(التواصل الصحى)،(التوجه الصينى نحو الهيمنة العالمية)،(فوبيا الاسلام )،(استشراف المستقبل)،(محاضرات فى الاخراج السيمائى)،(موسوعة السينما)،(موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى)،(بؤس البنيوية)،(مذكرات زوجة دستويفسكى)،(بناء الثقافات “مقالات فى الترجمة الأدبية”)،(المسرح العربى الحديث فى مصر)،(حامى اللصوص)،(حكايات حول المدفأة)،(الأوراق المجهولة لطه حسين)،(مثنوى)،(تاريخ الفكر فى العالم الاسلامى)،(شروق الامبراطورية البريطانية وغروبها)،(انتصار اكتوبر فى الوثائق الاسرائيلية)و (من هو شارلى).