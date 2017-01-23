درويش: سعر متر الأرض باقتصادية قناة السويس ما بين 1 : 3 دولارالإثنين، 23 يناير 2017 12:08 م
قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: إن سعر متر الأرض في محور قناة السويس، يتراوح بين دولار إلى ثلاثة دولارات، كحق انتفاع لمدة خمسين عاما.
ولفت إلى أن هيئة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، لا تمانع أن تدخل شريكا في المشروعات بالأرض.
وأضاف، خلال مؤتمر مشترك بين جمعية شباب الأعمال، واتحاد الصناعات أمس الأحد: إن الهيئة تلقت 240 طلب من شركات؛ للحصول على أرض بمحور القناة. مشيرا إلى: تنفيذ رصيف ميناء العريش؛ لاستيعاب الزيادات الكبيرة في حجم البضائع المنقولة عبره.
وأشار إلى أن: شركة سيمينز ستدشن مشروعا لتوليد الكهرباء من الرياح، في المنطقة، وسيتم إعداد دورات تدريبية للشباب؛ لإلحاقهم للعمل بالمشروعات.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، توقيع عقود إنشاء مدينة صناعة الأدوية خلال شهر فبراير المقبل.
وأضاف درويش، المدينة على مساحة 4 ملايين متر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون قاعدة كبرى لصناعة الأدوية في المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن إجمالي التعاقدات في منطقة السخنة بلغت 25 مليون متر خلال 12 شهرا فقط حتى الآن، في الوقت الذي تم التعاقد خلال 12 سنة على 3 ملايين فقط، وهذا يعود إلى نشاط مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
وأشار إلى أن الهيئة تبحث عن شركة لإدارة منطقة للصناعات الصغيرة غرب بورسعيد، وأن الجانب الروسي طلب 20 مليون متر لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، ووافقنا على منحهم 2 مليون فقط.
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