عبر فريق برشلونة الإسباني عقبة نظيره إيبار بفوز سهل برباعية نظيفة في مشواره بالدور الأول من الدوري الإسباني بفوز ثمين ومستحق خارج أرضه أمام إيبار برباعية نظيفة مساء اليوم، الأحد، ضمن الجولة 19 من المسابقة.

سجل رباعية البارسا كل من دينيس سواريز، وليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار دا سيلفا في الدقائق 32 و50 و68 و(90+1) على الترتيب.

رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة، ليواصل مطاردته للثنائي ريال مدريد صاحب الصدارة بـ43 نقطة وله مباراة مؤجلة، ووصيفه إشبيلية 42 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة في المركز العاشر.