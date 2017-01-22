 Moheet on google
الإثنين 23 يناير 2017 12:03 صباحاً
روابط سريعة
برشلونة يعبر إيبار ويواصل الزحف خلف الريال
C2zNa2mWgAAyQ1G (1)

برشلونة يعبر إيبار ويواصل الزحف خلف الريال

الأحد، 22 يناير 2017 11:54 ص

عبر فريق برشلونة الإسباني عقبة نظيره إيبار بفوز سهل برباعية نظيفة في مشواره بالدور الأول من الدوري الإسباني بفوز ثمين ومستحق خارج أرضه أمام إيبار برباعية نظيفة مساء اليوم، الأحد، ضمن الجولة 19 من المسابقة.

سجل رباعية البارسا كل من دينيس سواريز، وليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار دا سيلفا في الدقائق 32 و50 و68 و(90+1) على الترتيب.

رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة، ليواصل مطاردته للثنائي ريال مدريد صاحب الصدارة بـ43 نقطة وله مباراة مؤجلة، ووصيفه إشبيلية 42 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة في المركز العاشر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3