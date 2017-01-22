كرواتيا تطيح بآمال مصر في مونديال اليد وتكمل عقد المتأهلين لدور الـ 8الأحد، 22 يناير 2017 11:32 م
أكمل المنتخب الكرواتي لكرة اليد عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا بفوزه الثمين 21-19 على نظيره المصري اليوم، الأحد، في ختام مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) بالبطولة.
ويلتقي المنتخب الكرواتي في دور الثمانية بعد غدٍ، الثلاثاء، نظيره الإسباني على إحدى بطاقات التأهل للمربع الذهبي للبطولة.
وحسم المنتخب الكرواتي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 13 / 7 في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية والهجومية من قبل لاعبي المنتخب المصري.
وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الفراعنة نسبيا وقلص الفريق الفارق لكن الفوز ظل من نصيب المنتخب الكرواتي بعدما أحبط انتفاضة المنتخب المصري في هذا الشوط ليتبدد أمل الفراعنة في العبور لدور الثمانية للمرة الأولى منذ فوز الفريق بالمركز الرابع في مونديال 2001 الذي استضافته فرنسا أيضا.
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