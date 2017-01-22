طبيبة تؤكد: التكنولوجيا تفتت الدهون..90 % نسبة المصابين بالسمنة في مصرالأحد، 22 يناير 2017 11:35 م
هناك أطفال مصابين بالسمنة من سن 8سنوات بسبب العادات الخاطئة في تناول الأطعمة
ظهرت العديد من الأبحاث العلمية الحديثة عن تفتيت الدهون الموضعي والتي تعتبر ثورة تكنولوجةتكنولوجية كبيرة، لأن هناك الكثير يشكو بسبب السمنه في الجسم واماكن معينة بالجسم يعاني منها نفسيا أكثر ما يمثل سمنة علي الجسم.
هذا ما أكدته الدكتورة إيمان فكرى استشاري التغذية والسمنة بمستشفي دار الفؤاد وعضو كلية إسبن بفرنسا للتغذية وتفتيت الدهون، مشيرة إلى أن هناك فرق كبير بين سمنه البطن والنصف الاسفل من جسم الانسان، لان سمنه البطن تكون الخلايا بها عالية وهي تؤثر علي ارتفاع الضغط والسكر والكروسترول والتي تضغط علي الأمعاء الداخلية لجسم الانسان مما يجعلها تسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان ومن أخطر أنواع السمنة هي البطن.
وقالت فكري إن التكنولوجيا تتدخل في جميع المجالات وخاصة مجال الطب لانه تقوم بعمل تفتيت موضوعي للدهون التي تحدثنا عنها، وان هناك أحدث الطرق العلمية التي يتم تفتيت الدهون البطن وهى «كرايو» والذي يقوم بتجميد الخلايا الدهنية في جسم الإنسان بطريقة عملية حديثة مما يقوم بتجميع الخلايا وعدم تكثيرها بسهولة ثم يتم عملية تحويل الدهون الي مياه عبر جهاز “السونار” وهو يقوم بتحويل الدهون التي تم تجميها الي مياه سائلة وتنشيط الغدد الليمفاوية التي وظيفتها بجسم الانسان الي طرد الدهون من الجسم بشكل طبيعي.
وهو ما يتم استخدام التكنولوجيا بشكل طبيعي لتنشيط جسم الانسان ليقوم بحرق الدهون بشكل أسرع، ثم نقوم بفحص الخلايا التي طردت خارج الجسم لا يتم تكوين دهون مرة اخري.
أحدث التكنولوجيا
ومن أحداث التكنولوجيا التي نقوم بإستخدام لحرق الدهون هو غاز ثاني اكسيد الكربون حيث ان وظيفته تدمير الخلايا الدهنية وتنشيط الاكسجين علي جدار الخلايا حتي لتداخل بالخلايا لتجديدها لكي يمنع تكوين الدهون مرة أخري لشد الجلد ومعالجة التشققات الخارجية.
وأضافت فكري أن هناك العديد من المرضي يعانون من وجود سيلوليت في أجزاء مختلفة بالجسم والذي يتم معالجته بجهاز “رديو فريكونسي RF” وهو من أحدث الطرق العلمية لمعالجة وتسييح الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة وهي من أحدث الطرق العلمية لعلاج السمنة الموضعية.
وأشارت فكري إلى أنه لدينا العديد من الشباب يعانون من السمنة وخاصة في سن 8 سنوات وان هناك أبحاث ودراسات اكدت انها عادت وراثية خاطئة وان السلوكيات الخاطئة في الاكل او في النوم او الحركة تؤثر بشكل سلبي عن الشباب في سن البلوغ سواء للشباب اوالبنات ولابد من معالجة هذه السلوكيات الوراثية الاسرية التي ينشأ عليها الأبناء في الصغر ويصبحوا يتوارثونها في المنزل، واطالب بتناول الأطعمة الصحية، وانه يجب علي الانسان ان يقوم بممارسة الرياضة يومياً.
وأوضحت العديد من الأبحاث والدراسات أن نسبة توزيع السمنة الكلية والموضعية في مصر لا تقل عن نسبة 85إلي 90% لان هناك ناس عاديين لكن لديهم سمنة موضعية بسبب عدم الحركة او ممارسة الرياضة.
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