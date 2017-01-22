الرئيس السوداني: نتطلع لتطور العلاقات مع ترامبالأحد، 22 يناير 2017 10:54 م
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده تتطلع إلى أن يكون قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار الاقتصادي مدخلاً لتطور علاقات البلدين في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب في المجالات كافة خدمة للمصالح وتعزيز الأمن والسلام الدوليين.
وأكد البشير ـ في كلمته خلال حفل افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية بضاحية سوبا غرب بالخرطوم ، اليوم الأحد ، بحضور عدد من القيادات الدستورية والأمنية من خارج البلاد ـ حرص بلاده على تطوير علاقاتها بالولايات المتحدة.
ونوه إلى نجاح السودان من خلال جهود أبنائه في العمل السياسي والأمني والإقتصادي والدبلوماسي في رفع الحصار الإقتصادي الأمني ، مشددا على ترحيب الحكومة بالقرار الصادر من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.
وجدّد البشير الدعوة للمعارضين بالداخل والخارج إلى عدم تفويت فرصة اللحاق بركب الوفاق الوطني ، مؤكدًا المضي في تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذي توج بإصدار الوثيقة الوطنية.
وأكد أن السودان يسير بخطًى متسارعة نحو أفق مستقبله الزاهر متغلبًا على التحديات تحقيقًا لرفاهية الشعب السوداني وحقه في العيش الكريم الآمن والمطمئن في مجتمع تحرسه أعين بنيه التي لا تنام.
وأوضح أن الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية تعتبر من أهم الصروح العلمية في البلاد ، وهي تقدم المتفرد في مجالات الدراسات الأمنية والإستراتيجية ، موضحا أنها ظلت تلعب دورها المرسوم في الوفاء برسالتها تدريباً وتأهيلا للدارسين في كل المستويات تحقيقًا للتوافق العلمي والمهني.
ومنح الرئيس السوداني مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا المولى عباس نجمة الإنجاز العسكري ، كما منح جهاز الأمن والمخابرات الوطني وسام الإنجاز العسكري.
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