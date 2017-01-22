تسريبات أحمد موسى.. أحمد ماهر مصدوم من تسجيلات "عطه مع الحريم"

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مكالمة مسربة لـ أحمد ماهر القيادي بحركة 6 أبريل، مع عضوين بالحركة، يؤكد سرقتهما ملفاتهما من مقرات أمن الدولة.

ووجه عمرو على، قوله لأحمد ماهر، خلال المكالمة المسربة، التى بثت ببرنامج “على مسؤليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد: “الملفات طالعة بيا معلم.. 3 أشولة خارجين من الجهاز، كلها ملفات وتسجيلات لينا كلنا”.

وردت عضوة آخرى تدعى هدير، خلال المكالمة لـ “ماهر” ضاحكة: “كل عطك مع الحريم متسجل”.

وعلق أحمد ماهر مصدومًا: “حد يجيب ليا التسجيلات دي يا جدعان”، وتابع عمرو: “كل اللي شفناه ورق بس كان فيه شرايط صغيرة كدة جنب الورق شكلها التسجيلات بالصوت”.