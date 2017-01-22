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ريال سوسيداد يهزم سيلتا فيجو في الليجا
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ريال سوسيداد يهزم سيلتا فيجو في الليجا

الأحد، 22 يناير 2017 10:46 م
وكالات

حصل ريال سوسييداد على ثلاث نقاط ثمينة بعدما حقق فوزا متأخرا على حساب ضيفه سيلتا فيجو بهدف نظيف مساء اليوم على ملعبه “أنويتا” ضمن مباريات الجولة الـ19 لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

يدين “البلانكي أزول” بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الشاب خوان ميجيل خيمينيز ‘خوانمي’ صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما حول عرضية سرخيو كاناليس الرائعة من الرواق الأيمن برأسه داخل الشباك ببراعة.

وبهذه النتيجة يرتقي الفريق الباسكي للمركز الخامس بعدما رفع رصيده لـ35 نقطة ويتخلف بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع صاحب نفس الرصيد.

فيما تجمد رصيد “السيليستي” عند 27 نقطة يستقر بها في المركز الثامن.

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