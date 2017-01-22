لهذه الأسباب لا يجب الإفراط في تناول الخضراوات

ربما تصيبك الدهشة حين تعلم أن الوجبات ذات أوراق النباتات الخضراء قد تسبب لك مرضاً لم تسمع به من قبل، بدلاً من أن تتمتع بصحة جيدة. تؤكد طبيبة الأمراض الباطنية، ...