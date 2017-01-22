تعرف على تعليق سحر الهواري على قرار استبعادها من الاتحاد المصري

علقت سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأحد برفض الاستشكال الذي تقدمت به ضد استبعادها من انتخابات الجبلاية الأخيرة، قائلة إن هذا الحكم لا يعتد به.

وأصدرت الدائرة الثانية بالقضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قرارا برفض الاستشكال المقدم من سحر الهواري، لتصبح عضويتها في اتحاد الكرة باطلة.

وأشارت الهواري في تصريحات صحفية إلى أنها قامت مع شقيقها حازم الهواري عضو مجلس الجبلاية، برد هيئة المحكمة التي نظرت الاستشكال في وقت سابق، مؤكدة أنها لن ترحل من اتحاد الكرة إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

ومن المنتظر أن تنظر نفس الدائرة يوم الأحد المقبل الاستشكال الخاص ببطلان ترشح حازم الهواري لانتخابات الجبلاية.