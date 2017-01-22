 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 10:02 مساءً
روابط سريعة
تعرف على تعليق سحر الهواري على قرار استبعادها من الاتحاد المصري
سحر الهواري

تعرف على تعليق سحر الهواري على قرار استبعادها من الاتحاد المصري

الأحد، 22 يناير 2017 10:31 م

علقت سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأحد برفض الاستشكال الذي تقدمت به ضد استبعادها من انتخابات الجبلاية الأخيرة، قائلة إن هذا الحكم لا يعتد به.

وأصدرت الدائرة الثانية بالقضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قرارا برفض الاستشكال المقدم من سحر الهواري، لتصبح عضويتها في اتحاد الكرة باطلة.

وأشارت الهواري في تصريحات صحفية إلى أنها قامت مع شقيقها حازم الهواري عضو مجلس الجبلاية، برد هيئة المحكمة التي نظرت الاستشكال في وقت سابق، مؤكدة أنها لن ترحل من اتحاد الكرة إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

ومن المنتظر أن تنظر نفس الدائرة يوم الأحد المقبل الاستشكال الخاص ببطلان ترشح حازم الهواري لانتخابات الجبلاية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3