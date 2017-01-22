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مكاملة مُسربة.. ممدوح حمزة "مبسوط" من اقتحام أمن الدولة
ممدوح حمزة

مكاملة مُسربة.. ممدوح حمزة "مبسوط" من اقتحام أمن الدولة

الأحد، 22 يناير 2017 10:41 م
كتب - عبد الرحمن دياب

بث الإعلامي أحمد موسى، مكالمة مسربة بين ممدوح حمزة مع أحد الأشخاص، تحدثا خلالها عن تسريبات ملفات ومستندات أمن الدولة.

وأوضح حمزة، في المكالمة التى  كشف عنها برنامج “على مسؤليتى”، المذاع  على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد، أن بعض الشباب قاموا باقتحام مقار أمن الدولة بمدينة النصر وسرقوا المستندات بعد أن طالبوا الحكومة بحل جهاز أمن الدولة ورفضت، مضيفا أنهم تعدوا على ضباط جهاز أمن الدولة بالضرب مما أدى إلى حدوث إصابات بينهم تصل إلى 19 شخصًا.

وقال: “مبسوط من اللي حصل علشان البلد تعرف لما نطلب حاجة لازم تتعمل.. والشباب خدوا الملفات وبيوزعوها على الشعب وادونى هديتي”.

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