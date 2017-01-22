استعاد المنتخب القطري لكرة اليد كثيرا من بريقه في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا وقلب تأخره بهدف في الشوط الأول لفوز ثمين 21 / 20 على نظيره الألماني في الشوط الثاني ليطيح بالمنتخب الألماني من البطولة ويتأهل بجدارة إلى دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب القطري (العنابي) في دور الثمانية بعد غد الثلاثاء مع نظيره السلوفيني.