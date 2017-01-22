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إقامة مبنى للطلبة المتفوقين بكفر الشيخ بنظام الخدمة الفندقية
طلاب ـ مدارس‎

إقامة مبنى للطلبة المتفوقين بكفر الشيخ بنظام الخدمة الفندقية

الأحد، 22 يناير 2017 10:52 م

قالت رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ المهندسة مها عبيد، إنه سيتم خلال أيام الاستلام المبدئ لمشروع إنشاء مبنى إقامة الطلبة المتفوقين بمدينة كفر الشيخ على مساحة 4000 م2 أرضي وأربعة أدوار علوية.

وأوضحت عبيد في تصريحات لـ أ ش أ، مساء اليوم  الأحد - أن المبنى بنظام الخدمة الفندقية يستوعب 450 طالب إقامة كاملة ومجهز بجميع الوسائل الحديثة ووسائل الراحة للطالب وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية يحتوي على 150 غرفة بجناحين للبنين والبنات علاوة على صالات المذاكرة والطعام وأماكن الاستجمام وحجرات الإشراف ومطبخ كبير ومغسلة والخدمات الأخرى.
مشيرة إلى أن المشروع يخدم محافظة كفر الشيخ و4 محافظات مجاورة.

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