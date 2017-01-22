ارتفاع حصيلة قتلى خروج قطار عن مساره بالهند إلى 39 قتيلًا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث خروج قطار عن مساره جنوبي الهند إلى 39 قتيلا على الأقل.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية ، اليوم الأحد ، عن السلطات الهندية قولها إنها نجحت في تحديد هوية 23 قتيلًا من أصل 39.

كان القطار في طريقه من مدينة “جاجدالبور” في ولاية “تشاتيسجاره” إلى مدينة “بوبانسوار” بولاية “أوريسا” عندما وقع الحادث ، وما زالت فرق الإغاثة مستمرة في عمليات الإنقاذ.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” - عن تعازيه لأهالي ضحايا الحادث.

يذكر أن شبكة القطارات بالهند واحدة من الأكبر في العالم وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الأطراف رغم منافسة الخطوط الجوية.