تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد على نظيره غينيا بيساو في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

منح لاعب منتخب غينيا بيساو رودينيلسون، التقدم لبوركينا فاسو، بعد أن سجل هدفًا بالخطأ فى مرماه، خلال المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحرز اللاعب هدف تقدم بوركينا فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، ليزيد من سخونة المباراة.

تشكيلة بوركينا فاسو الرسمية : كوفي ، ياغو ، دايو ، كوني ، كوليبالي ، ناكولما ، كابوري ، ر. تراوري ، ا.تراوري ، بانسي ، ب.تراوري

تشكيلة غينيا بيساو الرسمية : جوناس ، دابو ، رودينيلسون ، جاوري ، كاندي ، نانيسيو ، زيزينهو ، سانتوس ، بريتو ، ميندي ، بيكويتي