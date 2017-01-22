سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على الشوط الأول للقاء الكاميرون والجابون بالجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

دخلت الكاميرون بتشكيل مكون من : أفونو، بالون، إيكويلي، مانجا، ابيندانجوي، زي اوندو، بوكو، ندونج، إيفونا، بوانجا، أوباميانج.

بينما يبدأ الكاميرون المباراة بالتشكيل التالي:اوندوا، ، كولينس، نكولو، تيكيو، اونيوجو، سالي، نجاديو، سياني، باسونج، مويكاندجو، تالمبي.

انتهى الشوط الأول بين منتخب الجابون ونظيره الكاميروني، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا بالجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

فرض الجابون سيطرته على اللعب خلال النصف الأول من الشوط، وشكل خطورة على مرمى الأسود الكاميرونية لكنه فشل في وضع الكرة بالشباك.

وأهدر بير إيمريك أوباميانج، مهاجم الجابون، فرصة التقدم لفريقه، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط بعد أن سدد الكرة خارج الشباك الخالية.

وواصل الجابون زحفه نحو مرمي الكاميرون لكن دون أن يهز الشباك، وبدأ الأسود في تبادل الكرة مع أصحاب الأرض بعد مررر نصف ساعة من انطلاق الشوط لكنه فشل في الوصول للمرمى .