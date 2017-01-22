أنباء عن إصابة زعيم "داعش" بقصف جوي غرب نينويالأحد، 22 يناير 2017 09:44 م
ذكر مسئول عراقي في محافظة نينوي، اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن إصابة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي وعدد من قادة التنظيم بقصف جوي للتحالف الدولي في قضاء البعاج على الحدود العراقية السورية غربي المحافظة.
وقال المسئول في حديث لـ “السومرية نيوز”: “إن طيران التحالف الدولي قصف، اليوم، موقعا يتخذه تنظيم داعش مقرا لقيادته على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا ضمن قضاء البعاج (65 كم غربي نينوي)”، لافتا إلى أن “الأنباء الواردة تؤكد إصابة البغدادي وعدد من قادة التنظيم في القصف الجوي”.
وأضاف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الهجوم كان ضمن معلومات استخبارية دقيقة قادت لاستهداف الموقع”، موضحا أن “البغدادي وقادة التنظيم كانوا قادمين من سوريا باتجاه العراق ضمن موكب من المركبات”.
يذكر أن آخر ظهور إعلامي للبغدادي كان عبر تسجيل صوتي تم بثه، في نوفمبر 2016، دعا فيه أنصاره إلى “غزو” تركيا، وفيما طالب بـ”شن هجمات في السعودية”، أكد أن “الخلافة لم تتعثر”.
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